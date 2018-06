Bombenalarm in Berlin: Schule und Kita evakuiert - Spürhunde durchkämmen Gelände

Bombendrohung in Berlin:



Verkehrsbehinderungen im Öffentlichen Nahverkehr





Am Freitagmorgen (29. Juni 2018) wurde in Berlin eine Bombendrohung veröffentlicht. Gegen 07.30 Uhr gab es einen Drohanruf gegen eine Schule im Eichborndamm im Berliner Stadtteil Wittenau. Wie die örtliche Polizei berichtet, drohte der Anrufer mit einer Bombe.Wegen des frühen Zeitpunktes des Anrufs, befanden sich noch nicht viele Schüler und Lehrer im Schulhaus. Sie konnten von der Polizei evakuiert und in Sicherheit gebracht werden.Wie die "Berliner Zeitung" von der Polizei erfahren hat, sind derzeit 150 Beamte vor Ort und sichern das Gelände. Es wurde ein Sperrkreis von 300 Metern um die Schule eingerichtet. Kurz nach 11 Uhr am Vormittag begannen die Polizeikräfte damit, den Sperrkreis zu evakuieren. Anwohner in diesem Gebiet wurden dazu aufgefordert, ihre Wohnhäuser zu verlassen.Derzeit kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zusätzlich wurden Umleitungen eingerichtet. Folgende BVG-Buslinien sind davon betroffen:Der Zugang zum U-Bahnhof Wittenau wurde geschlossen. Eine Kita, die sich neben der Schule befindet, wurde ebenfalls geräumt. Die Kinder wurden in anderen Kitas untergebracht.