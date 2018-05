Bombenalarm im Ticker: Gerichtsgebäude in Lübeck werden evakuiert - was ist passiert?

Gerichtsgebäude in Lübeck geräumt:

Zwei Gerichtsgebäude in Lübeck sind am Dienstag wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Das Landgericht und das Amtsgericht seien weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei mit. Alle Mitarbeiter und Besucher hätten die Gebäude schnell und geordnet verlassen, der Dienstbetrieb sei eingestellt, sagte ein Gerichtssprecher. Über die Hintergründe der Drohung machte die Polizei zunächst keine Angaben.Die " Lübecker Nachrichten " berichten von einer Mail, die der Absender unter dem Pseudonym "Martin King" in der Lokalredaktion des Medienunternehmens eingehen ließ. Darin kündigte der Absender an, am Lübecker Amtsgericht am Burgfeld, sowie am Landgericht in der Schwartauer Landtraße zwei Sprengsätze zu zünden.Den Berichten der Zeitung nach sind über 40 Polizisten vor Ort. Unterstützt werden sie vom Kampfmittelräumdienst und Sprengstoffspürhunden.