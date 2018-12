Bochum: Straßenbahn nach Kollision mit LKW entgleist - elf Menschen verletzt

Kurz vor 13.20 Uhr befuhr ein mit sechs Autos beladener Fahrzeugtransporter die Wittener Straße in Richtung Bochumer Innenstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Lastwagenfahrer (49) in Höhe der Einmündung zur "Alte Wittener Straße" 114 nach links abbiegen.

Straßenbahn stand neben den Gleisen

Dabei kollidierte sein Transporter mit der zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Dessen 25-jähriger Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Bahn aus den Schienen gedrückt und entgleiste. Was der Ausfall des Nahverkehrs heißt, das mussten kürzlich auch Fahrgäste in Franken erleben: Wegen Rauchentwicklung musste eine voll besetzte U-Bahn in Nürnberg im Tunnel stehenbleiben.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung ist derzeit die Wittener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird stadtauswärts über den Werner Hellweg und stadteinwärts über die Alte Wittener Straße abgeleitet.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen der Bochumer Polizei liegt der Gesamtsachschaden bei mehreren hundertausend Euro.