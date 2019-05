Bochum vor 4 Stunden

Dramatischer Feuerwehr-Einsatz

Vom Keller bis ins Dachgeschoss ein Flammenmeer: "Hilfe, wir kommen nicht aus unserer Wohnung"

Der Feuerwehr in Bochum bot sich am Freitag ein dramatisches Bild: 16 Menschen waren in einem Haus eingeschlossen, das Treppenhaus stand komplett in Flammen.