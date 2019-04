Bochum vor 43 Minuten

Brand

Bochum/NRW: Tragödie auf Bauernhof - Dutzende Tauben, Hühner und Küken verbrennen

In Bochum ist am Dienstag, den 23. April eine Stallung mit Tauben, Hühnern und Küken in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit 42 Einsatzkräften angerückt.