Schusswaffengebrauch

77-Jähriger stirbt nach Schüssen von Polizisten - angeblich mit Waffe auf Friedhof hantiert

Ein 77-Jähriger, der am Donnerstag auf einem Friedhof in Nordrhein-Westfalen von Polizisten niedergeschossen wurde, ist verstorben. Die wurde am Sonntag bekannt.