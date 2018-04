Bochum: Messer-Attacke vor Dönerbude - Mann (32) schwer verletzt

Messerangriff an Dönerbude in Bochum: In den Abendstunden des Dienstag (10. April 2018) ist es gegen 20.50 Uhr in der Alten Markstraße in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu einer Messerstecherei gekommen. Dies berichtet das Medienportal "Der Westen".



Ein Unbekannter verletzte einen 32-Jährigen mit einem Messer am Arm. Zuvor kam es zum Streit der beiden Männer. Die Auseinandersetzung setzte sich auf Straße fort und der Mann stach schließlich mit dem Messer zu.



Wunde blutet sehr stark



Ein Zeuge beobachtete die Szenerie und griff ein. Dabei konnte der Täter flüchten. Ein Notarzt musste den 32-Jährigen versorgen. Die Wunde am Oberarm blutete sehr stark. Deshalb wurde er in das Bergmannsheil-Krankenhaus gebracht.



Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten:

- etwa 30 Jahre alt

- etwa 190 cm groß

- schlank

-braune Haare

- trug eine Jeans, eine schwarze jacke und eine schwarze Basecap (Nike)



Die Polizei Bochum nimmt Zeugenhinweise entgegen.