Jena vor 19 Stunden

Fund

Blutige Nabelschnur im Park gefunden: Was hat es damit auf sich?

Eine blutige Nabelschnur hat bei der Polizei in Jena für Aufregung gesorgt. Der Fund der mit einer Klemme abgetrennten Nabelschnur in einer Parkanlage löste einen Sucheinsatz aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.