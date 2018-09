Blitz schlägt bei Fußballspiel in Spiesheim neben Torhüter ein - Mann (39) stirbt

Der 39 Jahre alte Torhüter, der während eines Blitzeinschlags bei einem Pokalspiel auf dem Sportplatz im rheinland-pfälzischen Spiesheim schwer verletzt wurde, ist tot. Er starb am späten Freitagnachmittag, wie die Polizei in Alzey am Samstag mitteilte.

Zustand des Torhüters galt als kritisch, aber nicht lebensbedrohlich

Der Torhüter musste nach dem Unglück am Mittwoch reanimiert werden. Der Blitz war nach ersten Erkenntnissen unmittelbar neben ihm eingeschlagen. Der Mann habe keine Verbrennungen, die auf einen direkten Einschlag hindeuten würden, hieß es nach dem Unglück. Der Zustand des Mannes war zunächst als kritisch, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft worden.