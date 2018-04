Torhüter vom Blitz getroffen? Kreisliga-Fußballspiel in Duisburg abgebrochen

Duisburg - Torwart muss abtransportiert werden: Gleich ist Halbzeit im Kreisliga-B-Spiel zwischen der Spvgg Meiderich II und dem SV Heißen II am Donnerstagabend (12. April 2018). Plötzlich sind Donnergroll zu hören und Blitzeinschläge in der Ferne zu sehen. Der Schiedsrichter bricht die Partie ab und bittet alle Spieler den Rasen zu verlassen, da es zu gefährlich sei: Schlagartig schlägt der Blitz auch auf der Fußballanlage an der Honigstraße ein. Der Torwart der SpVgg Meiderich II lehnt zu diesem Zeitpunkt an der seitlichen Barriere des Platzes und wird wohl durch den Blitzeinschlag verletzt.



Was war passiert?

Der Blitz schlug wohl in einem der Flutlichtmasten ein. Zeugen berichtet gegenüber der Fußball-Plattform "fupa.net" zusätzlich davon, dass der Blitz direkt auf dem Platz eingeschlagen haben soll. Wie das Internetportal "Kachelmannwetter" berichtet, kann der Blitz zur höchsten Kategorie zugeordnet werden und wird als "wilder Hausrüttler" bezeichnet. Diese Art von Einschlägen besitzen eine Stromstärke von weit über 100.000 Ampere.

Wie sich der Torhüter dabei verletzt hat und wie sein Gesundheitszustand ist, ist derzeit unklar. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.