Blind auf Navi vertraut: Paketzusteller (20) fährt ins Moor

Paketzusteller landet mit Sprinter im Moor:

Einem 20-jährigen Paketzusteller ist am Donnerstag (17. Mai 2018) ein Missgeschick bei Freiburg (Baden-Württemberg) passiert. Der junge Mann folgte gegen 14.30 Uhr seinem Navigationsgerät auf einen Waldweg in Hinterzarten. Der Weg führte über einen Holzsteg, der kaum breiter ist, als die seitlichen Maße des Kleintransporters.



Das Problem: Der Steg führte in ein Moor. Der 20-Jährige hingegen fuhr den 300 Meter langen Steg einfach weiter, bis er am Ende im Moor stecken blieb. Alarmierte Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehr bargen den Transporter gemeinsam mit einem Forstunternehmen. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da das Fahrzeug mit der Unterseite im Moor aufsaß.



Auf den 20-Jährigen kommen nun ein Bußgeld und die Bergungskosten zu.