"Bitte wenden": Geisterfahrerin (20) nimmt Navi auf A8 wörtlich - plötzlich kommt ihr ein Lkw entgegen

20-Jährige wendet auf der Autobahn:



Geisterfahrerin nimmt Navi wörtlich



red/tu

Eine Fahranfängerin hat auf der A8 bei Stuttgart (Baden-Württemberg) spektakulär auf der Autobahn gewendet. Der Vorfall ereignete sich Donnerstagnacht (28. Juni 2018). Die junge Frau hatte die falsche Auffahrt genommen und sei in Richtung München gefahren. Dies teilte die Polizei Ulm am Vormittag mit.Die noch unerfahrene Autofahrerin konzentrierte sich voll und ganz auf ihr Navigationsgerät. Dieses machte irgendwann die Ansage "Bitte wenden". Dieser Bitte kam die 20-Jährige umgehend nach und wendete prompt - mitten auf der A8.Als ihr plötzlich ein Lastwagen entgegen kam, wich sie nach links aus und durchbrach einen Wildschutzzaun. Das Auto landete im Gebüsch oberhalb einer steilen Böschung. Die Feuerwehr rückte an und barg die junge Frau. Sie kam mit dem Schrecken davon.