Bingen am Rhein vor 1 Stunde

Notfall

Hund kollabiert in Hitze-Auto - Polizist rettet ihm das Leben

Ein Polizist hat einen Hund vor einem schrecklichen Hitze-Tod bewahrt. Der Labrador saß am Donnerstagvormittag in einem verschlossenen Auto fest. Als das Tier kollabierte, reagierte der Polizist sofort und rettete so dem Hund das Leben.