Kusel vor 47 Minuten

Kurios

Billigsprit für 99 Cent sorgt für Chaos in Innenstadt: Auch Rettungswagen kamen nicht mehr durch

Nachdem eine Tankstelle in Kusel (Rheinland-Pfalz) am Sonntagmorgen den Liter Diesel und Super für nur 99 Cent angeboten haben, herrschte in der Stadt regelrechtes Verkehrschaos.