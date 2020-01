Bielefeld: Wirt macht sich Sorgen um Stammkundin - und handelt genau richtig

Ein Gastwirt aus Bielefeld (NRW) hat einer 68 Jahre alten Frau womöglich das Leben gerettet. Die Polizei rettete die Bielefelderin aus einer hilflosen Lage - dank eines Hinweises des Wirtes. Wie kam es dazu?

Wirt macht sich Sorgen um Stammkundin und ruft die Polizei

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei der 68-Jährigen um eine Stammkundin in dem Lokal des Gastwirtes. Dem fiel nämlich das Fernbleiben seiner treuen Kundin auf, er machte sich Sorgen und versuchte die Frau telefonisch zu erreichen. Als auch das nicht von Erfolg gekrönt war, informierte der Wirt die Polizei.