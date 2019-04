Toter Hund in Teich gefunden: Am Ostermontag (22. April 2019) hat die Polizei in Bielefeld (NRW) eine grausige Entdeckung gemacht. Gegen 17.48 Uhr wurden die Beamten alarmiert, dass ein toter Hund im Teich eines Waldgebietes liegen würde. Die Polizisten eilten zu den "Heeper Fichten" und fanden das tote Tier, eingewickelt in ein Bettlagen im Wasser.

Toter Hund in Bielefeld: Feuerwehr zieht Kadaver aus dem Wasser

Laut Informationen der Behörden handelt es sich bei dem toten Hund entweder um einen schwarzen Labrador oder einen Mischling. Die Feuerwehr zog das Tier in den Abendstunden aus dem Teich. Der Polizei nach, wies der Hund "massive Kopfverletzungen" auf.

Ein Tiertaxi brachte den Hund in eine Tierklinik: Dort wurde der Halter ermittelt. Dieser muss sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes des Tierkörperbeseitigungsgesetzes verantworten. Die Polizei beschreibt den toten Hund wie folgt:

30-40 Kilogramm schwer

circa 50 Zentimeter hoch (Schulterhöhe)

weißes Fell an der Brust

Die örtlichen Beamten bitten um Zeugenhinweise: Wer etwas gesehen hat, kann sich unter 0521-5450 melden.

