Bibertal vor 1 Stunde

Kettenreaktion

Mann (62) will Kumpel helfen - wenig später steht komplettes Anwesen in Flammen

Die Hilfsbereitschaft seines Kumpels kommt einem Mann in Schwaben teuer zu stehen. Sein Freund wollte ihm eigentlich bei Schweißarbeiten an seinem Auto helfen, kurz danach stand das komplette Anwesen in Flammen.