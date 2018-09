Mit Traktor umgekippt: Pärchen stürzt bei Spritztour mit Traktor um - beide schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist ein junges Paar im nordrhein-westfälischen Jüchen mit einem Traktor verunglückt. Die beiden erlitten in der Folge schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, waren der 21-jährige Mann und seine 18-jährige Freundin gegen 0.50 Uhr mit einem Traktor unterwegs, als sie mit dem landwirtschaftlichen Gefährt umkippten. Offenbar ist der Fahrer deutlich zu schnell durch Jüchen gefahren, als er an einer Einmündung umstürzte.

Der 21-Jährige und dessen Partnerin verletzten sich durch den Sturz schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Beide kamen nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren beide stark alkoholisiert. Außerdem beschuldigten sie sich nach dem Unfall gegenseitig, den Traktor gefahren zu haben. Wer von den beiden am Steuer saß, ist deshalb weiterhin unklar.

Die Polizei verdonnerte beide zu einer Blutentnahme. Der 21-Jährige musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.