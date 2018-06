Betrunkenes Badeunglück: Mann (50) ertrinkt in der Wupper - Zeugen sehen Drama von Ufer aus

50-Jähriger ertrinkt beim Baden:



Was war passiert?



Zeugen mussten das Badeunglück mit ansehen. Psychologen betreuten die Menschen vor Ort.

In Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) hat sich ein tragisches Unglück am Wochenende ereignet. Am Samstagnachmittag (9. Juni 2018) ist ein 50-jähriger Mann in der Wupper ertrunken. Der Mann war zum Baden am Fluss.Der betrunkene Mann wurde durch die starke Strömung der Wupper unter Wasser gezogen und schließlich leblos in einem Wehr entdeckt. Er ertrank im Fluss. Rettungskräfte konnten den alkoholisierten 50-Jährigen lediglich aus der Wupper bergen. Reanimationsmaßnahmen zeigten jedoch keinerlei Wirkung - die Hilfe kam zu spät!