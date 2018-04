Saalfeld (Saale) vor 2 Stunden

Verletzungen

Betrunkener Vater lässt Kleinkind mehrfach fallen

Ein alkoholisierter Mann hat in Saalfeld mehrfach seine dreijährige Tochter fallen gelassen. Das Kind erlitt dadurch mehrere Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei in Saalfeld am Freitagmorgen mitteilte.