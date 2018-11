Betrunkener Mann vergisst, dass er 100 Euro abgehoben hat - Polizei amüsiert sich mit Gedicht

Mit einem Gedicht hat die Polizei in Hessen auf die Gedächtnislücke eines Betrunkenen reagiert. Der Mann hatte die Beamten alarmiert, weil er glaubte, dass jemand am Geldautomaten von seinem Konto 100 Euro abgehoben hatte. Woran er sich aufgrund seines Alkoholpegels nicht erinnern konnte: Er war es selbst gewesen.

Die Polizei in Friedberg verfasste daraufhin ein lustiges Gedicht und wies auf die Kuriosität des Polizeieinsatzes hin. "Bei allem Ernst, den der Beruf gebietet, dürfen aber auch die lustigen und schönen Dinge nicht zu kurz kommen, die es ebenso im Berufsalltag gibt", teilt die Polizei Friedberg am Dienstag mit. Wann und wo genau sich der Vorfall zugetragen hat, ließ die Polizei am Dienstag offen.

Hier das Gedicht im Wortlaut der Polizei - mit dem Hinweis, dass der Name von der Polizei geändert wurde:

"Herr Schold, dem Trunke zugetan, zeigte eine Straftat an. Ein böser Bube, sagte Schold, hätt´ nichts Gutes ihm gewollt und ihm am Kassenautomaten abgehoben vom Ersparten. 100 Euro ohne Scham, das passte Schold nicht in den Kram.

So rief Herr Schold die Polizei, die eilte auch sogleich herbei. Dann hat sich bald herausgestellt, kein Gangster wollte an sein Geld. Er selbst war´s der am frühen Abend, nachdem er sich - am Trunke labend - zur Sparkass´ hatte aufgemacht und hach, wer hätte das gedacht, mit seiner eig´nen EC-Karte, sich geholt hat - das Ersparte. Als Beweis, wie zu erwarten, dient ein Bild vom Automaten.

Und die Moral von der Geschicht´, ruf´ die Polizisten nicht, wenn du selbst es nicht mehr weißt, wo die Sinne dir entgleist."

Lesen Sie auch diese kuriose Geschichte: Nach nur 49 Minuten ist ein 18-jähriger Fahranfänger seinen Führerschein wieder los