Heubach (Württemberg) vor 1 Stunde

Kurioses

Betrunkener fährt in Weihnachtsmarktstand - und trinkt einfach weiter

Deutlich alkoholisiert ist ein 54-Jähriger am Freitag in Heubach in einen Weihnachtsmarktstand gefahren. Doch statt sich um den verletzten Standbetreiber zu kümmern, ging der Mann erst einmal weitertrinken.