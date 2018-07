Berühmter Krimineller (46) mit spektakulärem Gefängnis-Ausbruch: Kalaschnikows, Rauchbomben und Hubschrauberflucht

Fahndung nach prominentem Schwerverbrecher

Die Chronologie einer spektakulären Flucht





Fahndung nach Redoine Faïd





Zweite Flucht nach 2013



Redoine Faïd ist ein bekannter Krimineller. Der 46-Jährige, der in einem nördlichen Vorort von Paris groß wurde, tauchte schon dutzende Male in den Medien auf. Jedoch nicht nur weil er Straftaten begangen hatte, sondern auch weil er in Talkshows saß. Der Mann veröffentlichte 2010 ein Buch über seine "Karriere" als Spezialist für Raubfälle. Genauer gesagt spezialisierte er sich auf das Ausrauben von Geldtransportern. In den TV-Gesprächsrunden ließ er unter anderem verlauten, dass Filme wie "Scarface" zu seinen Vorbildern zählen und ihn inspirieren würden.Redoine Faïd wurde im April 2011 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt: Unter anderem wegen eines Raubüberfalls im Großraum der französischen Hauptstadt, bei dem eine Polizistin ums Leben gekommen war. Seit dem saß er in einem Pariser Gefängnis.Faïds Flucht aus der Haftanstalt in Réau im Departement Seine-et-Marne südöstlich von Paris, spielte sich innerhalb kürzester Zeit ab. "Ein bewaffnetes Kommando ist im Gefängnishof gelandet, während der Gefangene im Besucherraum war", veröffentlichte die Behörde als Statement. Bei der Flucht wurden weder Menschen verletzt, noch Geißeln genommen.Aus Ermittlerkreisen wurde bekannt, dass "schwer bewaffnete" Männer Faïd auf seiner Flucht aus dem Gefängnis geholfen haben. Der Hubschrauber landete mitten im Gefängnishof: Daraufhin stiegen die schwer bewaffneten Männer, mit Trennschleifern aus und setzten Rauchbomben zur Verwirrung ein. Laut der Gefängnisgewerkschaft "FO" waren sie mit Kalaschnikow-Sturmgewehren bewaffnet. Im Moment der Rauchverwirrung wurde die Tür zu Faïds Zelle aufgebrochen.Anschließend die Flucht per Helikopter: Der Hubschrauber wurde später von örtlichen Polizeikräften in Gonesse gefunden, etwa 60 Kilometer weit weg von der Haftanstalt. Offenbar gibt es Hinweise, dass die Geflüchteten versucht haben sollen den Helikopter in Brand zu setzen - was jedoch misslang. Weiter ging es mit einem schwarzen Auto, der später ausgebrannt auf einem Parkplatz in einem Einkaufszentrum entdeckt wurde.Die französischen Behörden fahnden nach dem 46-Jährigen. Dabei sind laut Polizei rund 2900 Einsatzkräfte in Bereitschaft. Die Ermittlungen in wiefern die Komplizen Faïds im Vorfeld Drohnen eingesetzt haben, um das Gefängnisgelände auszukundschaften, laufen derzeit.Dem Straftäter war bereits 2013 aus einer Haftanstalt in Nordfrankreich eine spektakuläre Flucht gelungen. Damals hatte er im Gefängnis von Lille-Séquedin vier Wächter als Geiseln genommen und sich den Weg durch fünf Gefängnistüren mit Dynamit frei gesprengt. Danach schlüpfte er in eine Uniform, stieg in ein Fluchtauto und verschwand.Damals wurde in Belgien und Frankreich nach ihm gefahndet. Zusätzlich arbeiteten die Behörden mit Interpol zusammen. Er wurde schließlich sechs Wochen später in einem Hotel nahe Paris festgenommen.