Berlin vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Porsche-Fahrer rast vier Menschen auf Gehweg tot - Bild des Schreckens in Berlin

Ein schrecklicher Unfall in Berlin Mitte erschüttert. Am Freitagabend raste ein Auto auf einen Gehweg. Vier Menschen, darunter ein Kleinkind, wurden getötet. Die Polizei will jetzt den Hergang des Unfalls mit vier Toten klären.