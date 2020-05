In Berlin, im DRK-Klinikum Westend am Spandauer Damm, hat ein Unbekannter bereits am 26. April gegen 21 Uhr um Hilfe für seine, im Rollstuhl sitzende "Ehefrau" gebeten, die angeblich unter Luftnot leide. Er behauptete in der Rettungsstelle, dass die Frau noch lebe. Der unbekannte Mann verließ danach umgehend die Klinik. Die Untersuchung der Ärzte ergab, dass die Frau schon seit mindestens einem Tag tot war.

Da zu der Verstorbenen keinerlei Papiere oder Ausweisdokumente vorliegen, bitten die Ermittler jetzt um Mithilfe der Bevölkerung. Auffällig bei der Verstorbenen war, dass ihre Kleider fast vollständig selbstgeschneidert waren. Beschrieben wurde die Tote, wie folgt:

etwa 80 bis 95 Jahre alt,

etwa 157 Zentimeter groß

rund 40 Kilogramm schwer

muss in den letzten Lebensmonaten nur noch gelegen oder gesessen haben

Die Polizei Berlin hat auf sogar ein Foto der Verstorbenen im Netz veröffentlicht (Vorsicht: Das Bild ist nichts für schwache Nerven), um die Chancen für Angaben aus der Bevölkerung zu erhöhen. Die Fragen, die die Vermisstenstelle im Zusammenhang mit den Fotos stellt, ist zum einen, wer Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten verstorbenen Frau machen kann und wer den selbst gebauten, mit grünem Samtstoff bezogenen Rollstuhl schon einmal gesehen hat. Auch Hinweise zu dem unbekannten Mann sind erwünscht, denn die Polizei weiß nach eigenen Angaben nicht, wer der Mann war.

Zeugenhinweise zur Identifizierung gesucht

Informationen und Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail oder auch in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.