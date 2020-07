In Berlin ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Der Vorfall ereignet sich laut Angaben der Polizei am Sonntagmorgen (26. Juli 2020). Sieben Menschen seien dadurch verletzt worden, hieß es.

Wie die BZ berichtet, geschah der Vorfall am Hardenbergplatz, nahe des bekannten "Bahnhof Zoo". Sicherheitspersonal soll den Fahrer festgesetzt haben. Laut BZ ist die Polizei derzeit mit Sprengstoffhunden vor Ort.

Berlin: Mann fährt in Menschengruppe

Bislang ist unklar, was der Hintergrund des Vorfalls ist. Der RBB berichtet, dass die Kreuzung am Hardenbergplatz gesperrt ist. Sobald es Neuigkeiten zum Vorfall in Berlin gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.