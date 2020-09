Sechsjährige bei U-Bahn-Unfall schwer verletzt: Ein sechs Jahre altes Kind hat bei einem Unfall an einer U-Bahn-Haltestelle im Berliner Bezirk Reinickendorf schwere Verletzungen erlitten. Das kleine Mädchen ist am Donnerstagnachmittag (3. September 2020) mit einer Hand in einer Tür der anfahrenden U-Bahn steckengeblieben und über eine Strecke von 70 Metern mitgeschleift worden, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen erklärte.

Eine Notärztin habe die Sechsjährige am Unfallort behandelt. Das schwer verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes machte die Feuerwehr keine Angaben.

An einer U-Bahn-Station in Nürnberg ist am Mittwoch ein Exhibitionist in Erscheinung getreten. Mit heraushängendem Glied näherte sich der Mann zwei Mädchen. Die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach dem Täter.