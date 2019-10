Toter Säugling in Berlin-Lichtenrade gefunden: Die Mordkommission ermittelt nach einem furchtbaren Fund. Am Montagmorgen (7.10.2019) hatte ein Fußgänger einen toten Säugling am Ufer des Dorfteiches entdeckt, berichtet die Polizei. Der Mann wählte sofort den Notruf.

Noch ist unklar, wie das Baby gestorben ist. Die Leiche soll obduziert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.

