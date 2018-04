Oralsex in Berliner S-Bahn: Auf Empörung der Fahrgäste folgt brutale Gewalt

Berlin - Oralsex in der S-Bahn: In der S5 in Berlin ist am Sonntagmittag (22. April 2018) die Lage eskaliert. Eine Frau (36) hatte ihren 38-jährigen Begleiter oral befriedigt - im Zugwaggon. Passagiere, darunter auch Kinder, konnten die Situation ungehindert beobachten. Als eine 18-Jährige das Paar aufforderte, damit aufzuhören, kam es zu einer Auseinandersetzung: Die 36-Jährige schlug de,m 18-jährigen Mädchen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schlug sie ebenfalls den 19-jährigen Begleiter der 18-Jährigen.



Als der Partner (38) der Schlägerin zusätzlich auf die 19-Jährigen losging, hielt ihn ein weiterer Fahrgast fest, ein Weiterer zog die Notbremse. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Berlin Ostbahnhof.



Die beiden Opfer erlitten Verletzungen an den Armen und im Gesicht. Als der Zug im Ostbahnhof zum Stillstand kam, flüchteten die Angreifer. Die Frau konnte kurze Zeit später im Bahnhofsgebäude von der Polizei festgenommen werden. Ihr Partner stellte sich kurze Zeit später den Beamten.



Gegen die beiden Schläger läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Körperverletzung und Beleidigung.

red/tu