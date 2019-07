Bombendrohung in Berlin-Mitte

Drohschreiben gegen Linken-Zentrale eingegangen

Ermittlungen der Polizei laufen

Bombendrohung gegen Linken-Zentrale in Berlin

Berlin: Drohung gegen Parteibüro - Pressekonferenz abgesagt

: Am Montagvormittag (22. Juli 2019) ist in Berlin eine Droh-E-Mail gegen die Zentrale der Linkspartei eingegangen. Dies berichtet dieunter Berufung auf Aussagen eines Parteisprechers. Das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin-Mitte wurde daraufhin evakuiert.

Alle Mitarbeiter mussten das Gebäude umgehend verlassen. Die örtliche Polizei hat im Eingangsbereich einen Sperrkreis eingerichtet. Für 13 Uhr war eigentlich eine Pressekonferenz mit Martina Renner, Parteichefin der Linken, geplant - diese wurde kurzfristig abgesagt. Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten" Die Polizei prüft aktuell die Ernsthaftigkeit sowie den Hintergrund des Schreibens. Die Partei vermutet einen rechtsextremen Hintergrund der Drohung. Linken-Politiker Malte Fiedler äußerte sich zur Lage via Twitter:

Fiedler bezeichnete die Bombendrohung als "rechten Terror". Auch die Linkspartei selbst hat bereits viareagiert: "Der rechte Terror erreicht als Drohung auch uns. Eine Bomben-Drohung per E-Mail führt zur vorgezogen Mittagspause ", heißt es im Post.

