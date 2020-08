Bergsteigerin vermisst: Dramatischer Eintrag in Bergbuch entdeckt

Aktuelle Vermissten-Fahndung: Die Polizei sucht derzeit nach einer 53-jährigen Frau aus München. Renate Bundschuh ist bereits seit Tagen verschwunden. Die Bergsteigerin war am Freitag (24. Juli 2020) in den Berchtesgadener Alpen unterwegs und wurde seitdem nicht mehr gesehen. In der ersten Vermisstenmeldung der Behörden hieß es, dass sie zuletzt in einem Hotel in Bad Reichenhall gesichtet wurde. Sie befand sich alleine im Urlaub. Ihr Ehemann wollte sie an jenem Tag im Hotel abholen. Doch dort war keine Spur von ihr zu finden. Er alarmierte die Einsatzkräfte - seitdem wird nach Renate Bundschuh (53) gefahndet.

Im Laufe der Ermittlungen wurden dramatische Details bekannt: Ein Polizeibergführer entdeckte im Gipfelbuch des Nordgipfels des Rabensteinhorns einen Eintrag der vermissten Frau. "Eine absolute Einsamkeit", soll Renate Bundschuh in das Gipfelbuch geschrieben haben. Laut Angaben der Polizei konnte ihr Ehemann die Schrift als Ihre identifizieren. Möglicherweise erfolgte der Bucheintrag gegen Freitagnachmittag. Wie die Ermittler berichten, soll der Ehemann am späten Nachmittag eine WhatsApp-Nachricht an die 53-Jährige geschickt haben, die zwar ankam, jedoch nicht gelesen wurde.

Frau aus München vermisst: Wo ist die Bergsteigerin?

Zahlreiche Versuche die Frau zu finden, scheiterten bislang. Unter anderem wurde bereits mit einem Hubschrauber, mit Spürhunden, mit Drohnen und durch die Bergwacht gesucht.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ist 53 Jahre alt

ist circa 173 cm groß

hat schwarze, schulterlange Haare

trägt eine Brille

trug braune Wanderschuhe der Marke "Meindl"

trug graue Wanderkleidung

hatte einen grau-grünen Wanderrucksack dabei

Ein Foto des grau-grünen Wanderrucksacks hat die Polizei veröffentlicht:

Diesen Rucksack hatte die 53-Jährige bei sich. Foto: Polizeipräsidium Südbayern

Die Behörden hoffen auf Zeugenhinweise. Sobald diese eingehen, werde die Vermissten-Suche nach Renate Bundschuh fortgesetzt. Hinweise können telefonisch unter 08651/9700 abgegeben werden.

