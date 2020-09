Bergsteigerin (27) aus Bayern in den Alpen verunglückt - Facebook-Foto rettet ihr das Leben

27-jährige Wanderin aus den Alpen gerettet: Eine verunglückte, deutsche Bergsteigerin ist bei einer nächtlichen Rettungsaktion aus der Gipfelregion des Mangart in den Alpen geborgen worden. Die Bergung der 27-Jährigen sei ein "schwieriger und gefährlicher Einsatz" gewesen, sagte eine Sprecherin der Bergretter CNSAS von Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens. Die 27-Jährige sei bei schlechtem Wetter mit Schneefall auf einem Felsvorsprung knapp unterhalb des rund 2680 Meter hohen Gipfels blockiert worden, hieß es in einer Mitteilung der italienischen Bergretter auf Facebook.

Die Frau aus Bayern hatte zuvor die Spitze des Mangart über einen Klettersteig erreicht. Kurz vor 17 Uhr gab sie einen Notruf ab und die Bergrettungs- und Höhenrettungsstation Cave del Predil wurde umgehend informiert. Da der Berg im Grenzgebiet zwischen Italien und Slowenien liegt, waren Teams aus beiden Ländern an der Rettungsaktion beteiligt.

Deutsche Bergsteigerin sitzt stundenlang in den Alpen fest - gefährlicher Rettungseinsatz

Der Gipfel kann jedoch nicht mit dem Auto erreicht werden, die Passstraße endet bereits unter 2000 Höhenmetern. Die Rettungskräfte mussten also etwa 700 Höhenmeter zu Fuß überwinden, um die Wanderin zu erreichen, und das bei schlechter Sichtbarkeit, Regen und Schnee.

Dank eines Fotos konnten die Bergretter die 27-Jährige am Gipfel lokalisieren. Die Frau konnte ihnen ein Foto schicken, das sie zuvor auf Facebook gepostet hatte und einen Abschnitt des Klettersteigs zeigte. Die Bergung dauert bis zum frühen Dienstagmorgen (01.09.2020).

Die Bergsteigerin war stark unterkühlt und konnte nicht mehr alleine laufen, als die Rettungskräfte sie erreichten. Sie wurde in einem Schlafsack mit Heizgeräten auf einer Trage gelegt und so abtransportiert. Wie eine Sprecherin mitteilte, sei die Frau in ein Krankenhaus in Tolmin in Slowenien gekommen.

