Bergheim: Fahndung nach Sex-Serientäter - Wer hat diesen Mann (40) gesehen?

Saiyd Chourak (40) wird gesucht: Die Polizei fahndet bundesweit nach Saiyd Chourak. Er steht im Verdacht ein Serien-Sextäter zu sein. Ihm wird vorgeworfen am 7. Oktober 2017 eine Frau in Bergheim (Nordrhein-Westfalen) niedergeschlagen und vergewaltigt zu haben. Die Szene soll sich gegen 3.50 Uhr nachts auf Höhe des Draachenspielplatz abgespielt haben. Nach der Tat flüchtete er wohl in Richtung der Erftbrücke.



Ist er ein Serientäter?

DNA-Spuren an der Kleidung der Frau führten die Ermittler auf die Spur von Chourak. Sein DNA-Code ließ die Ermittler auf Zusammenhänge mit zwei weiteren Sexualdelikten in Bergheim schließen, die sich 1998 und 2001 abgespielt haben.



Polizei sucht Zeugen

Die Behörden hoffen auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter 02233 52-0 entgegen genommen.