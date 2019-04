Tödlicher Badeausflug zum Königssee: Am Königssee im Berchtesgadener Land (Bayern) haben sich am Dienstagabend (23. April 2019) dramatische Szenen abgespielt. Zwei junge Männer kamen beim Baden ums Leben. Dies berichtet die örtliche Polizei. Laut ersten Informationen haben die Beiden das starke Schmelzwasser in einem ausgewaschenen Becken unterschätzt.

Drama am Königssee: Leichen treiben im Wasser

Die Männer hatten sich wohl ausgezogen und waren im Becken des Königsbachfalles, wenige Meter vom Königssee entfernt gelegen, baden gegangen. Das Becken ist aktuell mit viel Schmelzwasser gefüllt. Den Männer gelang es offenbar nicht mehr das Becken zu verlassen. Eine weitere Person alarmierte die Rettungskräfte, deren Hilfe jedoch zu spät kam.

Bergwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserretter und die Polizei eilten zum Unfallort. Dort fanden sie am Abend die beiden leblosen Körper der 21-jährigen Männer im Wasser. Der Rettungseinsatz vor Ort gestaltete sich laut Polizei äußerst schwierig. Die Kriminalpolizei Traunstein leitet die Ermittlungen. Weitere Details stehen noch aus.

