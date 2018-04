Beim Saubermachen eines Grills: 15-Jähriger fackelt Schuppen ab

Beim Saubermachen eines Grills hat ein 15-Jähriger in Erfurt aus Versehen einen Schuppen in Brand gesetzt.

Der Jugendliche rechnete am Mittwoch nach Angaben der Polizei offenbar nicht damit, dass die Kohlereste noch heiß sein könnten, nachdem der Grill schon eine Nacht lang im Freien gestanden hatte.Als er die Asche auf einem Komposthaufen entsorgte, geriet dieser in Brand. Die Flammen griffen auf einen daneben stehenden Geräteschuppen über, den die Erfurter Berufsfeuerwehr löschte. Der Sachschaden lag bei rund 2000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 15-Jährige blieb unverletzt.