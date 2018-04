Beim Müllsammeln: Bundespolizisten finden Führerschein im Bamberger Hain

Rund 180 angehende Bundespolizisten haben in Bamberg Müll gesammelt. Im Rahmen einer Projektwoche hätten sie sich für ein sauberes Bamberg engagiert, teilte ein Sprecher des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei am Mittwoch mit.



Frau ausfindig gemacht

Die Polizeischüler waren einen Tag lang auf den Grünflächen der Stadt unterwegs - und fanden eine große Menge Unrat, vom Zigarettenstummel bis hin zu Altreifen, Einkaufswägen und illegal entsorgten Haushaltsgeräten.

Nicht in den Müll wanderte dagegen ein Fund im Haingebiet nahe der Regnitz: Unter einer Bank fanden die Polizisten den gültigen Führerschein einer Bambergerin. Man habe die Besitzerin ausfindig gemacht und ihr den Führerschein wieder übergeben, sagte der Sprecher. Die Frau hatte den Führerschein tags zuvor verloren.



Das Ausbildungszentrum in Bamberg ist nach eigenen Angaben die größte und modernste Qualifizierungsstätte der Bundespolizei. Seit dem 1. September 2016 werden dort knapp 1800 Nachwuchspolizisten ausgebildet.