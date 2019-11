Bei Sturm: Palme erschlägt Frau (41) auf Mallorca

Unglück auf Mallorca: Palme erschlägt Frau bei Unwetter. Bei einem Sturm auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ist eine Frau von einer umstürzenden Palme erschlagen worden. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Palma de Mallorca: Frau bei Sturm von Palme erschlagen

Das Unglück ereignete sich demnach am Sonntag (3. November 2019) in Nähe der Kathedrale in der Hauptstadt Palma, wie die örtliche Zeitung Diario de Mallorca unter Berufung auf die Behörden mitteilte. Ein Augenzeuge sagte der Mallorca Zeitung, die 41 Jahre alte Frau sei von dem Baum am Kopf getroffen worden.

Mehrere Menschen hätten versucht, ihr noch am Unglücksort zu helfen. Aber auch Wiederbelebungsversuche von Rettungssanitätern seien vergeblich gewesen. Die Windböen hätten teilweise Geschwindigkeiten von mehr als 110 Stundenkilometern erreicht, hieß es.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach auf Twitter von einer "schrecklichen Nachricht von den Balearen" und sprach der Familie der Toten sein Beileid aus.