Bei Schweinfurt: Mann (29) tritt 34 Leitpfosten kaputt - Polizei lässt ihn alle wieder aufstellen

Mann tritt 34 Leitpfosten um: Am Sonntagmorgen (8. April 2018) hat ein 29-Jähriger auf der Staatsstraße 2290 zwischen Euerbach und Obbach (Landkreis Schweinfurt, Unterfranken) insgesamt 34 Leitpfosten umgetreten und herausgerissen.



Ein Zeuge beobachtete gegen 8.10 Uhr in der Früh wie drei Männer am Rand der Fahrbahn unterwegs waren. Einer der Männer, der 29-Jährige trat dabei einen Leitpfosten nach dem anderen um. Eine Streife eilte zum Tatort: Wie die Polizei berichtet, brachte er seine Angelegenheit nach kurzem Disput mit den Beamten wieder selbst in Ordnung und steckte die Pfosten wieder in den Boden. Die meisten Pfosten gingen jedoch durch den Vorfall kaputt und müssen ersetzt werden.



Der 29-Jährige aus dem Ruhrpott stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss: Er hatte einen Promillewert von 0,74 im Blut. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun für seine Tat verantworten.