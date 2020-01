Drei Tote am Samstag gefunden

Leichenfunde werfen Fragen auf

Update, 14.05: Identitäten unklar

Die Toten wurden gegen 10 Uhr im Wohnhaus im Kreis Düren gefunden. Wie die Aachener Nachrichten berichten, sind ihre Identitäten bislang unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft will sich am Samstagnachmittag zum Fall äußern.

Erstmeldung, 13.45 Uhr: Drei Tote gefunden

Die Polizei hat am Samstag (4. Januar 2020) in einem Familienhaus in Langerwehe (Kreis Düren) bei Aachen drei Tote gefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher der dpa.

Bei Aaachen: Drei Tote in Familienhaus entdeckt

Nach Informationen der Aachener Nachrichten soll es sich bei den Toten um drei Erwachsene handeln, die alle blutüberströmt gewesen sein sollen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, möglicherweise werde es im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zu dem Fall geben. Mehr in Kürze auf inFranken.de.