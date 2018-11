Bedburg-Hau: Nach Ausbruchsversuch - Polizeieinsatz in Psychiatrie in NRW

In Bedburg-Hau am Niederrhein (NRW) sorgten Tumulte in einer forensischen Klinik Polizeieinsatz. Für die Bevölkerung bestehe jedoch keine Gefahr, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Geplanter Ausbruch

Die Polizei Essen war am Sonntag gegen 15 Uhr informiert von der LVR-Klinik in Bedburg-Hau darüber informiert worden, dass mindestens eine Person den Ausbruch aus der Klinik plane. Der Polizeisprecher gab an, dass die Polizei mit einer "Vielzahl von Kräften" angerückt sei, weil sich die Mitarbeiter der Klinik zurückgezogen hatten, nachdem es zuvor zu tumultartigen Szenen im Inneren des Gebäudes gekommen war. Die Polizei hätte vor Ort dann eines der Gebäude umstellt. Auch Spezialkräfte hätten den Einsatz unterstützt.

Aufgabe nach mehreren Stunden - Klinikbetrieb fortgesetzt

Danach nahmen die Polizisten Kontakt mit den Personen im Klinikgebäude auf. Laut Sprecher sei es gelungen, die Personen zum Aufgeben zu bringen. Somit war der Großeinsatz nach knapp sechs Stunden beendet. Nähere Angeben machte die Polizei zunächst nicht. In der LVR-Klinik Bedburg-Hau, die laut eigenen Angaben eine der größten Einrichtungen in NRW zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen ist, wurde der Betrieb nach dem Einsatz fortgesetzt. Dort würden auch Patienten untergebracht, die zuvor eine Straftat begangen hätten, zur Tatzeit jedoch seelisch schwer erkrankt und deshalb vermindert schuldfähig oder schuldunfähig seien.