Bayern: Junge (12) baut mit dem Auto der Eltern Unfall und begeht Fahrerflucht

Ein 12 Jahre alter Schüler hat in Augsburg mit dem Auto seiner Eltern einen Unfall gebaut und danach Fahrerflucht begangen. Der Minderjährige sei am späten Donnerstagabend mit dem Auto gegen einen geparkten Wagen gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Einen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte, bat der Junge, nicht die Polizei zu rufen. Als der Zwölfjährige bemerkte, dass der Mann jedoch den Notruf wählte, stieg der Schüler wieder ins Auto und fuhr davon.

Mit Hilfe des Zeugen machte die Polizei die Adresse des Halters des Autos ausfindig. Dort angekommen, öffnete der Zwölfjährige die Tür. Die Eltern des Jungen, die noch schliefen, hatten von dem Ausflug ihres Sohnes offenbar nichts mitbekommen. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert. Zudem prüft die Polizei nun, ob der Vater als Fahrzeughalter neben dem entstandenen Schaden von rund 5000 Euro auch strafrechtlich verantwortlich ist.