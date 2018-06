Bayern: Betrunkener (27) randaliert im Krankenwagen und greift Sanitäter an

Mann greift Rettungskräfte an und randaliert im Krankenwagen



Krankenwagen nicht mehr einsatzfähig



red/tu

In Laufen an der Salzach (Landkreis Berchtesgadener Land, Oberbayern) ist es am Sonntagnachmittag (24. Juni 2018) zu einem Polizeieinsatz mit Rettungsmaßnahmen gekommen. Dabei randalierte ein 27-Jähriger, dem die Sanitäter helfen wollten.Die Rettungskräfte wurden gegen 14.40 Uhr mit der Polizei zu einem Einsatz zum Marienplatz gerufen, wo der 27-Jährige vom Fahrrad gestürzt war. Er hatte sich schwer am Kopf verletzt und benötigte medizinische Hilfe. Er war stark betrunken und wehrte sich zunächst gegen jegliche Hilfe der Sanitäter. Er konnte nur in den Krankenwagen gebracht werden, weil die Polizei dabei unterstützte.An der Klinik in Freilassing eskalierte die Lage schließlich: Der 27-Jährige begann im Krankenwagen zu randalieren, beschädigte unter anderem die Trage sowie den Tragetisch. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr einsatzbereit. Sanitäter und Polizei forderten Unterstützung an: Gemeinsam mit hinzugerufenen Beamten konnte die Situation beruhigt werden. Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, wurde Niemand verletzt.