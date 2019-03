Weiden in der Oberpfalz vor 1 Stunde

Gefährlich

Bayern: Ampel-Schläfer verpennt mehrere Grün-Phasen - Polizei nimmt Verfolgung auf

Definitiv kein guter Ort für ein Nickerchen: In der Oberpfalz hat ein betrunkener Autofahrer zum Ärger der anderen Reisenden seinen Rausch am Steuer ausgeschlafen. Dabei blieb er so lange an einer roten Ampel stehen, bis er mehr als zwei Grün-Phasen verpennt hatte.