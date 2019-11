Eine Hochzeitsfeier am Sonntag, 17. November 2019, in Balzhausen (Schwaben) ist in einem Desaster geendet.

Wie die Polizei berichtet, kam es auf der Feier in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der auch der Bräutigam beteiligt war. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei vor Ort kam es dann zu einem Streit zwischen der Braut und dem Bräutigam. Das frisch vermählte Paar drohte sich gegenseitig die Scheidung an.