Bahnunglück bei Seeshaupt: Zug erfasst Auto - zwei Tote in Oberbayern

Zwei Menschen sind bei einem Bahnunfall in Oberbayern gestorben. Nach ersten Angaben der Polizei erfasste ein Zug an einem Bahnübergang ein Auto - beide Insassen wurden am Montagnachmittag tödlich verletzt.



Kollision an Bahnübergang in Seeshaupt

Der Wagen wurde bei der Kollision in Seeshaupt am Starnberger See (Landkreis Weilheim-Schongau) mehrere Hundert Meter mitgeschleift, wie ein Sprecher sagte. Die 60 Fahrgäste des Zugs sowie der Lokführer wurden nach ersten Erkenntnissen der Beamten äußerlich nicht verletzt. Details waren zunächst unklar.