Bahnstrecke in Würzburg schon wieder gesperrt - DB-Kunden sollten Zeit einplanen

Update 14.14 Uhr: Strecke schon wieder gesperrt



Aufgrund eines erneuten Feuerwehreinsatzes ist die Strecke zwischen Würzburg Hbf und Würzburg-Heidingsfeld erneut gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab.





Update: 13.36 Uhr, Züge in Würzburg rollen wieder - Verspätungen erwartet

Die Streckensperrung wurde aufgehoben! Kunden der "Deutschen Bahn" müssen mit Verzögerungen bei der Einhaltung des Fahrplans rechnen.



Strecke in Würzburg gesperrt



Die Strecke zwischen Würzburg Hauptbahnhof und Würzburg-Heidingsfeld ist derzeit gesperrt. Grund dafür, ist ein größerer Feuerwehreinsatz. Die Züge werden derzeit in den Bahnhöfen zurückgehalten, um keine Gefahr zu riskieren.



inFranken.de aktualisiert diesen Artikel, sobald es etwas Neues zur Sperrung gibt.

