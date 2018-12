Bäcker (35) wird in Teigknetmaschine eingequetscht: Schwere Verletzungen durch Knethaken

Bei einem Arbeitsunfall in einer Großbäckerei in Gebesee ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 35-Jährige geriet am Dienstagabend beim Reinigen der Teigknetmaschine mit einem Fuß in die Knetschrauben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Offenbar habe er das Gleichgewicht verloren.

Der Fuß wurde eingequetscht und konnte nicht ohne weiteres befreit werden. Die alarmierte Feuerwehr musste dafür laut Polizei eigens den Motor ausbauen. Der Mann kam ins Krankenhaus. In die Ermittlungen zum genauen Hergang ist neben der Polizei auch das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet.

