Mit unglaublichem Promille-Wert Lkw gefahren - im Kreisverkehr war dann aber Schluss: Am 20 . Juli 2019, um 23.30 Uhr, befuhr ein Lkw die Windesheimer Straße in Waldlaubersheim im Kreis Bad Kreuznach. In einem dortigen Kreisverkehr fuhr sich der Lkw fest und konnte schließlich nicht mehr weiterfahren. Das schreibt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach in ihrer Pressemeldung.

Alkoholfahne: Polizei misst stolzen Wert

Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrzeugführers stellten die herbeigerufenen Beamten fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,48 Promille.

Daraufhin wurde durch die Beamten der Führerschein des 35-jährigen Mannes sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Lkw musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Sachschaden entstand durch den Vorfall nicht.