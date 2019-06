Bad Kötzting/Bayern: Rollstuhlfahrer verunglückt tödlich auf abschüssigem Gelände

Am Freitag hat sich im Landkreis Cham in der Oberpfalz ein tragischer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Rollstuhlfahrer tödlich verunglückte. Der 69-Jährige fiel in Bad Kötzting aus seinem mechanischen Rollstuhl und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Auf abschüssigem Gelände habe der Rollstuhl des Mannes immer stärker beschleunigt, sodass der 69-Jährige auf den Gehweg stürzte. Wie die Polizei am Samstag berichtet, wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort ums Leben kam.

Vor wenigen Tagen kam ein Rollstuhlfahrer in Nürnberg ums Leben. Ein Passant fanden den leblosen Körper im Wasser des Langwassersees treiben.