Am frühen Sonntagmorgen (26. Juli 2020) hat sich ein 18-Jähriger in der Oberpfalz auf die Straße gelegt: "Vermutlich wollte er schlafen", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er kam dabei ums Leben. Ein 42-jähriger Autofahrer überrollte ihn.

Der Autofahrer bemerkte den jungen Mann zu spät auf der Straße. Schwere Verletzungen entstanden, an welchen er noch am Unfallort in Bad Kötzing (Landkreis Cham) verstarb. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

Tödlicher Unfall in Bad Kötzing: "Vermutlich wollte er schlafen"

Der 42-Jährige und sein Beifahrer blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen.